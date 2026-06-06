El petróleo costará 95 dólares a final de año si se abre el estrecho de Ormuz, según Rusia

"Si ahora se anulan las restricciones, entonces, es posible, que a finales de año el precio medio del barril ronde los 95-96 dólares", dijo durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

Añadió que "se necesita aproximadamente medio año para restablecer la dinámica positiva. Y, entonces, dentro de un año veremos un precio en torno a los 80-85 dólares".

Sechin, cuya petrolera está sancionada por EE.UU. y la Unión Europea, auguró que la situación volverá a la normalidad el próximo año, siempre y cuando se arregle el conflicto en Oriente Medio.

A su vez, advirtió que si se sancionan los 7 millones de barriles de crudo ruso destinados a la exportación debido a la guerra en Ucrania, el precio podría alcanzar los 250 dólares.

El presidente ruso, Vladímir Putin, admitió esta semana que la economía rusa se está beneficiando del alza de los precios del crudo, pero negó que Moscú desee que se prolongue la actual situación y abogó por un pronto arreglo del conflicto en Irán.