Irak niega que EEUU detuviera su buque cerca de Ormuz por supuestos pagos de tasas a Irán

"El Ministerio de Petróleo desmiente las noticias que circulan sobre la detención de un buque cisterna que transportaba crudo iraquí cerca del estrecho de Ormuz por parte de las fuerzas estadounidenses debido a pagos realizados a la República Islámica de Irán en concepto de tasas de tránsito", indicó el departamento en un comunicado.

El ministerio, y su brazo exportador la Compañía Estatal de Comercialización de Petróleo (SOMO), "se comprometen a cumplir con todas las leyes y regulaciones internacionales que rigen la exportación de crudo y productos derivados del petróleo", añadió.

Asimismo, instó a los medios de comunicación y a las plataformas de redes sociales "a verificar cuidadosamente los hechos y obtener información únicamente de fuentes oficiales para evitar la difusión de noticias falsas".

Mientras el estrecho de Ormuz se mantiene bloqueado, las exportaciones de petróleo de Irak sufrieron una caída de casi el 90 % respecto a los meses anteriores a la guerra en Irán del pasado 28 de febrero, según la última actualización del ministerio.

Irak es uno de los países fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el segundo mayor productor de crudo dentro de la organización, seguido de Arabia Saudí.

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Tras las restricciones del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde habitualmente pasa el 20 % del petróleo comercializado en el mundo, han desencadenado una caída drástica de las exportaciones de productores clave de la OPEP+.