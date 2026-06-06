Israel confirma haber matado "por error" a dos oficiales y un soldado del Ejército libanés

Según un comunicado castrense, el vehículo fue detectado moviéndose "de forma sospechosa" en las inmediaciones de la localidad de Tebnit, dentro de lo que los militares describen como una "zona de combate activa" previamente evacuada y donde, según su versión, existían indicios de actividad del grupo chií Hizbulá.

El Ejército israelí afirmó que el ataque se produjo tras la identificación del vehículo y ante la "amenaza concreta" de fuego contra sus tropas desplegadas en la zona, añadiendo que la operación iba dirigida "contra Hizbulá y no contra el Ejército libanés".

"Las Fuerzas de Defensa de Israel están investigando el incidente y se extraerán las lecciones pertinentes", concluye el comunicado.

Los ataques israelíes no han cesado a lo largo de la noche y la mañana de este sábado en el sur libanés, donde ha habido ataques en casi todos sus distritos como Nabatieh, Sidón, Tiro, Jezzine Marjayoun y Bint Jbeil.

El Ejército libanés no participa en la actual guerra entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá, aunque ha sido objetivo de diversos ataques desde su inicio hace ya tres meses.

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De hecho, estas fuerzas son consideradas la espina dorsal de cualquier futura solución negociada al actual statu quo, pues estarían encargadas de implementar un potencial desarme de Hizbulá y de sustituir su presencia armada en las zonas que controla de facto.

El Líbano e Israel acordaron el miércoles un alto el fuego condicionado al cese de los ataques y presencia del grupo chií, un aliado iraní que ya ha rechazado la propuesta y ha vuelto a llamar a las autoridades locales a abandonar las negociaciones.