La actriz Rosita Arenas y el documentalista Demetrio Bilbatúa recibirán Ariel de Oro

En un comunicado, la AMACC señaló que este año celebrará en la edición 68 de la Ceremonia de entrega del Premio Ariel, posiblemente a inicios del otoño, "a dos personalidades fundamentales de nuestra industria, que han dejado un legado en la pantalla grande y en la memoria colectiva del país: el ilustre documentalista Demetrio Bilbatúa y la icónica actriz Rosita Arenas".

En sendas reseñas de la trayectoria de ambos personajes, la AMACC señaló que Arenas "es una de las actrices más representativas de la transición entre la Época de Oro del cine mexicano y las transformaciones cinematográficas de las décadas de 1950 y 1960".

Además, dijo, "construyó una trayectoria diversa y sólida que la convirtió en una figura constante del cine nacional durante uno de sus periodos más fértiles.

Nacida en Caracas, Venezuela, en 1933 e hija del también actor español Miguel Arenas, pero formada artística y profesionalmente en México, el trabajo de Arenas se distinguió por una combinación de sensibilidad dramática, sofisticación y cercanía con el público, expuso la AMACC.

Entre los momentos más relevantes de su filmografía se encuentra su participación en 'El bruto' (1953), dirigida por Luis Buñuel, una de las obras fundamentales del periodo mexicano del cineasta.

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La trayectoria de Arenas "representa una parte invaluable de la historia audiovisual de México: una actriz que transitó con naturalidad entre el cine de autor, el melodrama, la aventura, la comedia, el western y el cine fantástico, dejando una huella perdurable en una cinematografía tan diversa como la nuestra", señaló la Academia.

De Bilbatúa Rodríguez, la AMACC indicó que nació el 17 de enero de 1935 en Vigo, Galicia, España, y llegó a México en 1945 tras la Guerra Civil Española.

A los 19 años, se inicia en la actividad cinematográfica, como asistente de su hermano mayor Ángel y en 1970 obtuvo la nacionalidad mexicana.

A lo largo de su carrera ha producido más de 1.000 documentales en cine de 35 milímetros, un récord mundial con el que el maestro Bilbatúa se consolidó como el gran cronista visual de la transformación, la infraestructura y el rostro social del México moderno.

La contribución de Bilbatúa al cine mexicano trasciende el impresionante volumen de su archivo fílmico; "radica en la revolución técnica y narrativa que inyectó al género documental y al periodismo cinematográfico", señaló el texto.

"Su cámara inmortalizó la vida nacional: desde las campañas presidenciales de Adolfo López Mateos, pasando por la colosal infraestructura de los Juegos Olímpicos de México 1968, hasta la mística de las tradiciones indígenas en el Carnaval de San Juan Chamula o la Semana Santa de los coras", añadió.

En una entrevista con EFE en 2019, Bilbatúa recordó a pesar de los miles de españoles que tuvieron que huir y llegaron a México, un país que los recibió "con los brazos abiertos", él siente que el Gobierno de España ya los ha olvidado.

El Ariel, el máximo galardón cinematográfico en México y que se entrega anualmente, reconoce el talento de los cineastas mexicanos en los distintos oficios y disciplinas que conforman la industria cinematográfica.