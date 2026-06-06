La aparición sorpresa de Olivia Rodrigo cierra un Primavera Sound rendido al pop

Roto el efecto de la primera impresión, con la explanada frente al Occident a reventar desde mucho antes de que dieran las 22:25, la estadounidense se ha plantado en el Primavera Sound tan solo un mes después de otra actuación secreta en Barcelona, en aquella ocasión celebrada en el Grec para bendecir la unión entre el Barça y Spotify a las puertas del clásico que decidió la liga.

Así, lo que Gabi Ruiz, director del festival, describió hace unos días como un Haaland, en alusión a la promesa del candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, resultó ser Rodrigo, que en menos de una semana lanzará 'You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love', su tercer trabajo de estudio.

El set, que apenas ha durado tres cuartos de hora, ha arrancado con 'Bad Idea Right?' y 'Ballad of a Homeschooled Girl', dos cortes que han aportado dosis máxima de ruido que puede ofrecer una estrella pop adolescente sobre un escenario.

Sin embargo, las elucubraciones rock del inicio han topado rápidamente con una beta mucho más popi, cristalizada en 'Vampire', primer momento de oración colectiva de la noche.

El delirio juvenil que acostumbra a apoderarse de los shows de Olivia Rodrigo hoy ha sido casi imperceptible, quizás porque los 71.000 asistentes que se han pasado este sábado por el Primavera venían pensando más en la crudeza de My Bloody Valentine o el brillo electrónico de The xx antes que en la pureza pop de la celebridad estadounidense.

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Es por eso que su presencia sigue cimentando el camino del Primavera hacia un festival pop de primera magnitud, por el que ya han desfilado nombres como Addison Rae, este mismo viernes, Sabrina Carpenter o Lana del Rey, mientras sigue presente la esperanza de que algún día toque Taylor Swift, la reina de este tinglado.

De nuevo en la música, Rodrigo ha dado a probar el inminente 'You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love' con 'Drop Dead' y 'The Cure', dos adelantos que ya habían visto la luz, antes de entregar a Barcelona 'What's Wrong with Me', un regalo nunca antes cantado al que se ha sumado Robert Smith, líder de The Cure.

El tema, que tiene algo de esas canciones redentoras de Taylor Swift, muestra cómo el Primavera Sound es el punto de unión de 50 años de música popular, hoy materializado en una preciosa balada defendida por la elasticidad vocal de Rodrigo y el excepcional estado de forma de Smith.

De hecho, que haya sido Rodrigo quien se haya prestado a actuar en Barcelona, una vez ya estaba cerrado el cartel, habla de las dimensiones del Primavera, que, con una programación estelar y 287.000 asistentes, puede mirar a la cara sin complejos a Coachellas y Glastonburys.

Ya en el final del concierto, la estadounidense ha terminado de ablandar y encender el Parc del Fòrum con 'Deja Vu', el estremecedor estruendo colectivo de 'All-American Bitch' y la redentora 'Good 4 U'.

Habrá que esperar hasta el próximo mayo para volver a ver a Rodrigo por estas tierras, cuando se presente en cuatro noches en el Palau Sant Jordi para enseñar, ya entero, 'You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love'.