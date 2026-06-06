La familia real española recibe al papa en el Palacio Real en la ceremonia de bienvenida

Felipe VI y la reina Letizia saludaron al pontífice a pie del coche, y ya en la Plaza de la Armería, lo hicieron sus hijas, que estaban en la tribuna de honor.

En el Palacio Real también se encuentran otras autoridades, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y del Senado, Pedro Rollán.

El papa llegó en vehículo cerrado al palacio, saludando desde la ventanilla a las personas congregadas para recibirle a su llegada al Palacio, donde el coche papal fue escoltado por decenas de guardias reales a caballo.

Inmediatamente después, se escucharon los himnos del Estado de Ciudad del Vaticano y de España, además de salvas y después, el monarca y el papa pasaron revista a las tropas que le rendían honores, antes de saludar a las delegaciones oficiales.

León XIV es el segundo papa recibido en el Palacio Real, que en 1982 acogió a Juan Pablo II en el primero de sus cinco viajes al país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras la ceremonia de bienvenida en el exterior, los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía mantendrán un encuentro a solas con el papa en la sala Gasparini del palacio y después el pontífice saludará a las autoridades en el salón del Trono.

El salón de Columnas acogerá el acto institucional en el que el rey Felipe VI pronunciará un discurso y donde se podrán escuchar las primeras palabras del papa en esta visita.