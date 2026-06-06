León XIV se despide de la vigilia entre gritos de 'Viva el papa' y con fuegos artificiales

A las 22:30 horas el pontífice se ha despedido de los miles de asistentes saludando con la mano desde el escenario después de haber dialogado con los jóvenes y haber celebrado la adoración eucarística. Lo ha hecho entre aplausos de los miles de asistentes que han coreado su nombre y han gritado 'Viva el papa' o 'León, amigo, España está contigo' y con fuegos artificiales que han durando alrededor de siete minutos.

Tras su llegada a la plaza de Lima a las 20:45 horas y las palabras de bienvenida del arzobispo de Madrid, se ha representado la adaptación de la parábola del buen samaritano del musical Godspell, dirigido y producido por Antonio Banderas, que se encontraba entre los asistentes.

En un espacio más recogido y acogedor situado en la parte derecha del escenario, en la segunda altura, se ha desarrollado el diálogo con los jóvenes. León XIV sentado en un sillón blanco, a su derecha el cardenal Cobo, a su izquierda el maestro de las Ceremonias Litúrgicas Pontificias, Diego Giovanni Ravelli, y los seis jóvenes en unos sofás.

Al término de ese diálogo, el pontífice ha firmado la cruz Peregrina de estilo bizantino elaborada por el artesano madrileño Samuel González para la ocasión.

"Es una cruz que nos acompañará en todos los momentos que vivamos juntos los jóvenes de la Iglesia de Madrid y que nos recordará siempre el encuentro que hemos tenido con usted esta tarde", le ha indicado uno de los jóvenes.

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A las 21:35, el papa se ha retirado a la sacristía a revestirse para la adoración eucarística, que ha comenzado diez minutos después.

Con un silencio absoluto en la Plaza de Lima, donde esta tarde se ha congregado más de medio millón de personas para asistir a la vigilia, y con cinco imágenes de cuadros del Museo del Prado que reproducen "momentos luminosos" que se han rezado en la pantalla gigante del escenario, ha arrancado esta parte litúrgica con la exposición del Santísimo.

Ha contado también con momentos de oración, cantos del coro, lecturas del Evangelio, peticiones leídas por algunos de la treintena de jóvenes que acompañaban al papa en el escenario convertido en altar y una oración del Santo Padre, cuya bendición ha puesto fin a la adoración.

Pese a la solemnidad y recogimiento de este momento, se han podido oír vítores en varios momentos.