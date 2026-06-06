Macron rinde homenaje a Bernadette Chirac: "Una gran dama de corazón"

París, 6 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó este sábado su pesar por el fallecimiento de Bernadette Chirac, viuda del expresidente Jacques Chirac, a quien calificó como "una gran dama de corazón" y una figura clave de la vida pública francesa.

"Gran dama de corazón, Bernadette Chirac ha marcado nuestra historia y la vida de Corrèze, donde fue elegida, al lado del presidente Jacques Chirac, y ha impactado también el destino de millones de enfermos anónimos gracias a su compromiso íntimo y constante", señaló Macron en un mensaje en sus redes sociales.

Macron añadió que, junto a su esposa, Brigitte, recibió la noticia "con gran tristeza" y subrayó que Bernadette Chirac "cambió tantas vidas con discreción y obstinación".

El presidente concluyó que "la Nación comparte el dolor de su familia, de sus seres queridos y de todos aquellos que la amaban".

Para rendir homenaje a Bernadette Chirac, el Palacio del Elíseo informó de que pondrá a disposición de los ciudadanos un libro de condolencias a partir de las 15:00 horas (13:00 GMT).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El predecesor de Macron en el cargo, el socialista François Hollande, elogió a una mujer "comprometida" y "al servicio de Corrèze, (donde) fue su representante electa durante casi cuarenta años. Puedo dar fe de que nunca abandonó a su cantón", escribió en sus redes sociales.

En una publicación de Instagram, el también expresidente Nicolas Sarkozy despidió a una "gran amiga", quien apoyó su candidatura en las elecciones presidenciales de 2007 a pesar de las tensiones con su esposo, Jacques Chirac.

"Con el fallecimiento de Bernadette Chirac, pierdo a una gran amiga que siempre me apoyó política y personalmente" y Francia "a una mujer que siempre la sirvió con pasión y dignidad" y que la "honró", escribió.

"Es una época la que termina con su partida. Siento, como muchos franceses, una profunda nostalgia. Mi único consuelo es la convicción que me habita de que ahora podrá reencontrarse con Jacques, que debió aburrirse tanto sin ella, y con Laurence (su hija mayor), que tanto contó en su vida", dijo Sarkozy, que también expresó su "profundo afecto" a su hija Claude y a su nieto Martin.

Los elogios a Bernadette Chirac, quien falleció durante la pasada noche a los 93 años, según informó este sábado su familia a la prensa local, se sucedieron desde el anuncio de su muerte.

Nacida en París el 18 de mayo de 1933 como Bernadette Chodron de Courcel, fue una destacada figura política y pública, vinculada durante décadas a la vida institucional de Francia.

Reconocida por su fuerte carácter, su participación activa en campañas electorales y su constante presencia en la vida pública, Bernadette Chirac destacó tanto por su labor institucional como por mantener un perfil propio dentro del entorno de los Chirac, consolidándose como una figura emblemática de la política y la sociedad francesa del siglo XX y principios del XXI.

Formada en el Instituto de Estudios Políticos de París y especializada en arqueología, Bernadette Chirac inició su actividad política en 1971 como concejala municipal de Sarran, en Corrèze, y en 1979 se convirtió en la primera mujer en acceder al parlamento departamental de ese departamento, donde renovó su cargo de forma ininterrumpida durante casi cuatro décadas.

Presidió también varias instituciones, entre ellas la Fundación de Hospitales de París desde 1994, y ejerció como primera dama de Francia durante doce años, desde el 17 de mayo de 1995 hasta el 16 de mayo de 2007.