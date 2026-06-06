Marruecos detiene a un "youtuber" tras la polémica por cocinar un perro callejero

La detención coincide con la denuncia interpuesta por la Sociedad Protectora de Animales (SPA) de Marruecos por presuntos actos de crueldad.

"Esta detención constituye un primer paso importante y demuestra que las denuncias por crueldad hacia los animales deben tomarse en serio", señaló la SPA marroquí en un comunicado en la red social Facebook tras conocerse el arresto, recordando que estos actos "deben ser objeto de enjuiciamiento de conformidad con la ley".

El creador de contenido, conocido bajo el seudónimo 'bn nsns' y que cuenta con más de 2,2 millones de suscriptores, publicó un vídeo en el que cocinaba un perro muerto y consumía sus restos, en un contexto que vinculó al aumento de los precios del cordero con motivo de la gran fiesta musulmana.

Tras la polémica, borró el vídeo y afirmó que no había matado al animal, sino que lo había encontrado muerto en la carretera tras el atropello de un vehículo.

Los internautas calificaron las imágenes de "repugnantes" y "chocantes" y pidieron su encarcelamiento y la intervención de asociaciones de protección animal. Además, numerosos usuarios consideraron que se trataba de una falta de respeto a uno de los ritos más importantes del Islam.

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No es la primera controversia del influencer, quien ya había aparecido anteriormente consumiendo carne de cocodrilo o serpiente, introduciéndose en cuevas y pasando la noche en tumbas.

Su cuenta se viralizó en España en 2025, cuando publicó imágenes de su incursión en las Islas Chafarinas mientras deambulaba por un cementerio en el que se encuentran enterrados militares españoles, lo que también desató un fuerte revuelo en el país vecino.