Obra que rescata del olvido los "dibujos sobre el muro" de Joan Miró se exhibe en Paraguay

Es la primera vez que las casi 50 imágenes se muestran completas y fuera de España, donde ya se exhibieron al público general en 2023, dijo este sábado a EFE el autor de las piezas, el artista y documentalista español Rif Spahni.

"Me vi atraído por las imágenes, era como que me estaban llamando", indicó Spahni sobre las fotografías que hizo entre 2014 y 2016 "sin intención alguna de exponerlas" y llamado por la nostalgia, puesto que como mallorquín conocía los trazos desde su niñez.

"Vi ciertas llamadas de atención, los dibujos pedían ser rescatados de un cierto dolor por el olvido y el silencio, por ese no hacerles caso", agregó.

Rif, un reconocido fotógrafo de la trastienda artística, tiene especial predilección por dos piezas de la exhibición que, como detalle curioso, proceden del piso del taller de Son Boter y no de las paredes, donde fueron capturadas la mayoría.

La primera es un gran tríptico que sirve de "catalizador" de toda la exhibición, mientras que la otra es una imagen que resume "lo bonito" del arte, al ser un dibujo que ha tenido diferentes interpretaciones a lo largo del tiempo.

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Este último dibujo, añadió Spahni, le hizo entender que en esos trazos olvidados había "un mundo imaginario" ideado por Miró décadas atrás.

La directora del Centro Cultural de la Embajada de España en Asunción, Laura Mesa, dijo a EFE que la exhibición se mantendrá por dos meses en el museo Juan de Salazar antes de iniciar "algunas itinerancias" en el interior del país suramericano.

Después, la muestra será exhibida en los diferentes centros culturales de la AECID en el Cono Sur, aunque todavía no hay una fecha fijada esto porque antes deben resolverse detalles de logística.

"Es una exposición muy grande y requiere de muchas necesidades técnicas", apuntó Mesa.