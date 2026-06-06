Sondeo ratifica empate entre Fujimori y Sánchez a pocas horas de la segunda vuelta en Perú

El sondeo, efectuado por la empresa Ipsos con carácter confidencial, ya que sus resultados no pueden ser difundidos por ley en el territorio peruano, señala que Fujimori tiene una intención de voto del 44,1 % mientras que Sánchez recibe el 43,7 % de las preferencias.

La diferencia de 0,4 puntos porcentuales está dentro del margen de error del 1,5 % de esta encuesta, realizada este sábado a 4.032 personas.

Aunque Ipsos reiteró que los resultados implican un empate técnico, difieren de la intención de voto del 43,8 % que el jueves pasado otorgó la misma empresa a Sánchez y el 43,2 % que recibía Fujimori.

Además, al convertirse los resultados de este sábado en votos válidos, implican el 50,2 % para Fujimori y el 49,8 % para Sánchez.

A pesar de ello, Ipsos remarcó que el porcentaje de votos blancos y nulos es todavía elevado y recordó que en los tres más recientes balotajes, que Fujimori perdió ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021), estos han representado entre el 6 y 7 % de la votación total.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Si se repite la tendencia, todavía habría entre un 5 y 6 % de electores que podrían inclinar la balanza en un u otro sentido. Otros factores que podrían influir en el resultado final son la participación (no ausentismo) de los electores y el voto de los peruanos residentes en el extranjero, no incluidos en este simulacro", acotó la encuestadora.

La proyección confirma, de esa manera, que la segunda vuelta presidencial se encaminaría a una definición similar a las dos anteriores elecciones, donde Kucynski y Castillo derrotaron a Fujimori por apenas 40.000 votos de diferencia.

Las elecciones generales del pasado 12 de abril, determinaron que Fujimori pasó a la segunda vuelta con el 17,19 % de los votos válidos, mientras que Sánchez fue segundo con el 12,03 %, con apenas 21.000 votos sobre el ultraderechista Rafael López Aliaga, que quedó tercero con el 11,91 %.

Más de 27,3 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir al próximo presidente de Perú para el período 2026-2031, tras un período de severa inestabilidad política que ha llevado al país a tener ocho presidentes en la última década.