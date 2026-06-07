Álvaro Lorenzo triunfa entre las figuras en Toledo

Álvaro Lorenzo volvía al cartel de relumbrón de su corpus toledano, y lo hizo justificando su inclusión con una primera faena técnicamente impecable, variada y, sobre todo, templada, sin atacarse por la necesidad de obtener el triunfo pero exprimiendo al máximo las opciones de un toro noble aunque medido de fuerza y raza. No se alivió al matar y, tras tumbar al de Zalduendo al primer intento, paseó las dos orejas.

Podría haber afianzado su triunfo tras una dilatada faena al manejable sexto, al que no le sobró el ímpetu pero que humilló y agradeció con arrancadas templadas el buen trato dispensado por un entregado y armónico Álvaro Lorenzo. No obstante, necesitó de cuatro descabellos a pesar de la magnífica estocada, y cambió dos posibles trofeos por una ovación con saludos.

En lo tocante a Morante, hace justo una semana el de la Puebla cortó tres orejas en Aranjuez, a menos de 50 kilómetros de Toledo. Sin embargo en la ciudad imperial se fue de vacío total en cuanto a trofeos y casi ídem en cuanto a toreo, ya que abrevió en el que abrió festejo, con guasa por el derecho y rebrincado por el izquierdo. Tan solo nos pudimos llevar al saco del recuerdo un trincherazo y un natural largo y templado. Pare de contar.

En el cuarto el cigarrero intentó ponerle sal a la lidia, recibiéndolo con dos faroles de pie, quitando con armónicas verónicas a media altura, y poniéndose con la muleta para intentar sacar atisbos de lucimiento de un toro que apenas tuvo mecha, saldando su paso con una ovación con saludos a su disposición.

Manzanares, por su parte, anduvo fácil y sin apreturas con un primer antagonista noble y soso, sin que el alicantino se decidiera a aportar lo que le faltó al de Zalduendo. Lo finiquitó a la segunda recibiendo y el presidente no atendió la petición minoritaria.

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A buen seguro tal requerimiento se habría repetido en el quinto, en reconocimiento a una labor meritoria por mantener en pie a un ejemplar medido de fuerza y, además, conducirlo con armonía, mas el balance, tras enredarse con espada y descabello, quedó en silencio y dos avisos.

Plaza de toros de Toledo. Corrida del Corpus Christi. Lleno en los tendidos.

Se lidiaron seis toros de Zalduendo, de justa presentación. Primero deslucido. Segundo noble y soso. Manejable el tercero. Sin fuelle el cuarto. Falto de chispa y fuerza el quinto. Noble y humillador el sexto.

Morante de la Puebla (de berenjena y azabache): estocada entera desprendida (silencio); entera desprendida (ovación con saludos).

José María Manzanares (de sangre de toro y oro): pinchazo recibiendo y más de media tendida recibiendo (ovación con saludos); media arriba, dos descabellos, estocada entera arriba y dos descabellos (silencio tras dos avisos).

Álvaro Lorenzo (de verde hoja y oro): estocada entera arriba (dos orejas); estocada entera arriba y cuatro descabellos (ovación con saludos tras aviso).

Álvaro Lorenzo salió a hombros.