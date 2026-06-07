Ascienden a 35 las embarcaciones afectadas por incendio en puerto ecuatoriano de Manta

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 actualizó la cifra inicial de ocho embarcaciones pesqueras afectadas y apuntó que los dos heridos registrados con quemaduras fueron trasladados a diferentes centros de salud.

Subrayó que el sistema de videovigilancia y la coordinación de esfuerzos institucionales se mantiene permanente, mientras las autoridades competentes toman los procedimientos necesarios.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) indicó que el incendio ocurrió en embarcaciones ubicadas en el área artesanal de la Autoridad Portuaria de Manta, y apuntó que coordina con las autoridades locales la evaluación de daños y análisis de necesidades.

"Hasta el momento se descarta que sea un atentado", dijo William Calle, comandante de Policía de la Zona 4 a la que pertenece Manta, antes de comentar que Fiscalía ha iniciado la toma de declaraciones, mientras el jefe de Bomberos de Manta, Julio Roca, comentó sobre testimonios que mencionaron trabajos de soldadura en una embarcación.

Anotó que la explosión de bombonas de gas que había en las embarcaciones, la cercanía una de otra en el puerto y el material del que están hechas -fibra y madera- propiciaron la expansión del fuego.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ECU 911 precisó que recibió a las 11:52 hora local (16:52 GMT) una alerta que reportó el incendio de una embarcación en el Muelle Pesquero de la Autoridad Portuaria de Manta, en la provincia de Manabí (oeste).

Indicó que, como medida de seguridad, se restringió el acceso de ciudadanos al sector.