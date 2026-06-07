Ataques rusos en regiones rusas de Dnipropetrovsk y Zaporiyia dejan al menos dos muertos

El jefe de la administración militar de Zaporiyia, Ivan Fedorov, informó en Telegram de que en las últimas 24 horas se habían registrado 967 ataques enemigos contra 51 asentamiento dejando como saldo un muerto y 25 heridos.

Las autoridades recibieron 165 denuncias de daños a infraestructuras, edificios residenciales y vehículos. La ciudad de Zaporiyia fue atacada en la mañana y quedó parcialmente sin electricidad.

Por otra parte en Dnipropetrivsk hubo 20 ataque con drones y bombas aéreas. Una persona murió y otra resultó herida, dijo el jefe de la administración regional , Oleksandr Hanzha, en Telegram.

Durante el día anterior, se registraron 223 enfrentamientos entre las Fuerzas de Defensa de Ucrania y las tropas rusas. En la dirección de Pokrovsk, "el enemigo llevó a cabo 46 acciones de asalto", informó este domingo el Estado Mayor Ucraniano en Facebook.

El ejército ruso llevó a cabo 93 ataques aéreos, lanzando 269 bombas aéreas guiadas, y utilizó 9.928 drones kamikaze. Se registraron un total de 3.204 ataques de artillería rusos, 45 de ellos con sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes.

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La fuerza aérea ucraniana atacó tres zonas de concentración de tropas enemigas, dos sistemas de artillería y ocho puntos de control de drones enemigos.