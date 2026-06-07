Barrot admite "vergüenza" por la muerte de una niña de 11 años por fallos del Estado

Barrot se expresó así sobre este caso que ha provocado una fuerte conmoción nacional y críticas al funcionamiento del sistema judicial, en una entrevista al programa 'El gran jurado' de los medios RTL, Le Figaro, Public Sénat y M6.

"Es un fiasco, un naufragio, una vergüenza", afirmó Barrot, y aseguró sentir "profunda tristeza" por la familia y admitió una "deficiencia mayor" de los poderes públicos, al subrayar que el caso evidencia un fallo en la protección de los menores y en la escucha de las víctimas más vulnerables.

El ministro sostuvo que el episodio "habría podido y debido evitarse" y pidió que se extraigan todas las consecuencias de una investigación ya abierta para esclarecer posibles negligencias en la cadena institucional.

Evitó, no obstante, pronunciarse a favor de dimisiones inmediatas, al señalar que las responsabilidades deberán establecerse a partir de las conclusiones judiciales.

El caso ha reabierto el debate sobre la gestión de denuncias previas contra el principal sospechoso, un hombre de 41 años con antecedentes de varias acusaciones por agresiones sexuales a menores, actualmente en prisión preventiva por secuestro y privación de libertad.

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Una marcha blanca está prevista este domingo en Fleurance (Gers), localidad donde residía la menor, con la asistencia esperada de unas 5.000 personas, entre ellas los padres de la niña que han anunciado su participación en el homenaje.

El viernes pasado, el mismo día en que se confirmó que el cuerpo hallado la víspera en un silo de grano en desuso era de Lyhanna, el presidente Emmanuel Macron reconoció "fallos" en el sistema judicial durante una visita oficial a Montenegro.

La niña había desaparecido el 29 de mayo, a la salida del colegio, y fue vista por última vez subiendo al coche del principal sospechoso y padre de una de sus amigas.

Mientras el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, habló también el viernes en televisión de un "fallo masivo" en el tratamiento de denuncias, pidió disculpas a la familia de la niña y a los franceses y convocó a los fiscales generales mañana lunes en París para analizar posibles reformas.

El lunes por la tarde están previstas manifestaciones ante el Ministerio de Justicia y tribunales en toda Francia en homenaje a la menor, así como en protesta por el tratamiento judicial de su caso y de otros similares durante los últimos años.

Organizaciones feministas y de víctimas reclaman cambios estructurales y una mayor eficacia en la protección de menores.

Varias celebridades, entre ellas las actrices Juliette Binoche, Emmanuelle Béart y Philippine Leroy Beaulieu, y el actor Alex Lutz, entre otros, expresaron este fin de semana su indignación en las redes sociales tras el asesinato de Lyhanna y denunciaron la incapacidad del sistema judicial para proteger a los niños.