Bouygues, Free y Orange acuerdan la compra del operador SFR por 20.350 millones de euros

El acuerdo, anunciado la pasada noche tras intensas negociaciones, incluye un posible pago adicional de hasta 650 millones de euros al cierre de la transacción, previsto para el segundo semestre de 2027, así como garantías de empleo para los trabajadores transferidos hasta comienzos de 2029.

La operación, una de las mayores del sector en Europa, sigue sujeta a la aprobación de las autoridades de competencia.

Según el reparto previsto, Bouygues Telecom asumirá el 42 % del precio de compra, Free el 31 % y Orange el 27 %. Los tres grupos también se dividirán los clientes, activos y frecuencias actualmente gestionados por SFR.

En un comunicado, el ministro francés de Economía, Roland Lescure, calificó el anuncio este domingo como "una etapa mayor y determinante" para el sector de las telecomunicaciones en Francia y Europa, aunque subrayó que las autoridades deberán evaluar con rigor su impacto sobre la competencia, la diversidad de la oferta y el equilibrio del mercado.

Añadió que el Gobierno seguirá de cerca la operación para garantizar la preservación del empleo, evitar efectos negativos sobre los precios para los consumidores y asegurar la continuidad de las inversiones en redes.