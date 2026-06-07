Cepeda invita al centro político colombiano a dialogar a dos semanas de la segunda vuelta

"Estoy listo a dialogar, como lo he venido haciendo, con sectores del centro político a los cuales respeto y reconozco", escribió el candidato del Pacto Histórico, partido del mandatario colombiano, Gustavo Petro.

Cepeda, quien quedó en segundo lugar en los comicios del domingo pasado con 9,7 millones de votos (40,98 %) por detrás de De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, que obtuvo 10,3 millones (43,78 %), reconoció fallas durante el gobierno de Petro.

"Comprendo las críticas, en muchos casos justas, a lo que hemos hecho en estos cuatro años. Nuestra tarea es, de manera concertada, corregir la plana en lo que haya que hacerlo, y avanzar decididamente en lo que se ha hecho bien", afirmó el izquierdista en su cuenta de X.

Cepeda aseguró que está "presto a escuchar con atención argumentos y a buscar alternativas" que permitan unir al centro con la izquierda de cara a la segunda vuelta.

La posibilidad de un apoyo del centro a la campaña de Cepeda perdió fuerza tras la primera vuelta luego de que Petro dijera que no acepta los resultados, posición secundada inicialmente por el candidato, quien luego reculó, y por el proyecto de la izquierda de convocar una asamblea constituyente, iniciativa en la que también dieron marcha atrás.

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En respuesta al mensaje de hoy, la excandidata Claudia López, quien quedó en quinto puesto en las elecciones con 225.517 votos (0,95 %), dijo que valora que "se haya desmontado la iniciativa" de la asamblea constituyente para reformar la Constitución de 1991, pero no le prometió apoyo.

"Esta semana me ha dejado claro que se mantendrá una disonancia ruidosa e inevitable entre tus posturas y las del presidente. Él piensa en su futuro como expresidente. Tú debes asumir el liderazgo propio de tu campaña y del futuro del país", le contestó López en su cuenta de X.

Las definiciones del centro político son observadas con atención por las campañas de De la Espriella y de Cepeda, que buscan atraer los cerca de tres millones de votos obtenidos por los candidatos que quedaron fuera de la contienda y que pueden ser decisivos en la segunda vuelta.