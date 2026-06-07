Cinco apuñalados en la estación Penn Station de Nueva York en víspera de visita de Trump

El sospechoso, presuntamente, comenzó a apuñalar gente después de las 19:00 hora local (23:00 GMT) en las estaciones de trenes, informó el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) a los medios locales, aunque todavía no han difundido su identidad ni los motivos del crimen.

Las autoridades trasladaron a los lesionados al Hospital Bellevue, donde una persona tiene heridas serias y el resto de menores a leves, según los bomberos.

El presunto responsable, quien quedó bajo custodia de la Policía, es un "individuo que, se cree, está emocionalmente perturbado", indicaron fuentes cercanas a la investigación al New York Post.

El hecho ocurre horas después de trascender que la fiesta oficial de visionado del tercer partido de las finales de la NBA en el Madison Square Garden programada para este lunes se canceló por el incremento de las medidas de seguridad por la asistencia prevista de Trump, y del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Además, la comisaria de policía de la ciudad, Jessica S. Tisch, ha advertido antes sobre la enorme carga de trabajo que afronta el cuerpo, no solo por la histórica racha de los Knicks en la NBA , sino por la inminente llegada del Mundial de Fútbol de la FIFA.

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Los partidos del torneo global, que arrancarán el próximo 13 de junio en el vecino estado de Nueva Jersey, convertirán a Nueva York en la base de operaciones de miles de aficionados internacionales.

La seguridad en el Mundial en EE.UU. recobró trascendencia internacional este fin de semana, tras reportarse que nueve personas resultaron heridas en un tiroteo cerca de la base de la selección de fútbol de Inglaterra en Kansas City el sábado.