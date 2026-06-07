Concluye la votación de la segunda vuelta presidencial en Perú e inicia el escrutinio

Alrededor de 10.000 recintos de votación cerraron sus puertas a las 17.00 hora local (22.00 GMT) en el territorio nacional para culminar una jornada que se desarrolló sin incidentes de importancia, alejada de los grandes retrasos en la apertura de numerosos colegios en la capital del país, Lima, vividos en la primera vuelta.

Todas las mesas electorales fueron instaladas y la votación fluyó, pese a algunos incidentes aislados que dieron lugar a la detención de dos personas por supuestamente haber marcado papeletas de votación, mientras que también hubo un intento por tomar un local en la sureña región de Puno, de acuerdo al reporte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El escrutinio que comienza en la tarde de este domingo puede extenderse por días o incluso semanas, como ocurrió en las dos elecciones presidenciales anteriores, que se definieron por una diferencia de apenas 40.000 votos que privaron a Fujimori en ambas ocasiones de convertirse en la primera mujer presidenta del país.

Hacia las 20.00 hora local (1.00 GMT del lunes 8 de junio) está previsto que Transparencia, junto a la encuestadora Ipsos, publique una proyección de resultados que en la primera vuelta resultó bastante precisa respecto a la foto final de los comicios.

Los dos candidatos esperarán a conocer los resultados en Lima, con Fujimori en un hotel del distrito de San Borja donde ella vota y reside, y con Sánchez en los exteriores de Barbadillo, la cárcel reservada exclusivamente para expresidentes, donde está recluido el exmandatario Pedro Castillo (2021-2022).

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Sánchez se trasladará posteriormente al local de su partido Juntos por el Perú y también se prevé que visite el local del partido Obras, del excandidato presidencial Ricardo Belmont, quien le dio su respaldo para esta segunda vuelta.

En esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales se enfrentan Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000); y Sánchez, escudero y representante de Castillo.

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados a las urnas para elegir a la opción que obtendrá el derecho de gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), lo que supone el noveno presidente del país en los últimos diez años, tras una década de inestabilidad política por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde e Parlamento.