Dados de alta los contactos por hantavirus españoles y sigue ingresado el caso confirmado

Según informó el Ministerio de Sanidad, los pasajeros que dejan el centro continuarán en sus domicilios la cuarentena establecida por las autoridades sanitarias, que es de 42 días a partir del 10 de mayo.

La persona que dio positivo por hantavirus sigue ingresada en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) del hospital madrileño Gómez Ulla, continúa bajo supervisión médica y presenta febrícula, sin que se haya producido un empeoramiento de su situación clínica.

Su caso se confirmó el pasado 25 de mayo y, aunque inicialmente no presentaba síntomas, posteriormente desarrolló fiebre.

Para ser dado de alta, tendrá que pasar al menos tres días sin síntomas y obtener dos PCR negativas, separadas por 48 horas, tal y como establece el protocolo.

En el caso de los contactos, si tras completar la cuarentena en sus casas siguen asintomáticos, se les tomará una muestra, que será analizada por el Centro Nacional de Microbiología.

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Solo tras obtener un resultado negativo podrán finalizar las medidas de seguimiento y recuperar plenamente su actividad habitual.

La salida de los pasajeros que permanecían aislados en el Hospital militar Gómez Ulla se produce después de que el 4 de junio fuera dado de alta el primer pasajero del crucero que dio positivo en hantavirus el 11 de mayo, al haber pasado más de tres días asintomático y obtener las dos últimas pruebas PCR negativas.

El MV Hondius zarpó el 1 de abril de Ushuaia (sur de Argentina) para cruzar el Atlántico Sur con pasajeros de diferentes nacionalidades.

Durante el crucero, tres personas murieron y otras cuatro presentaron síntomas. El barco arribó a la isla canaria de Tenerife (Atlántico) y los pasajeros y parte de la tripulación fueron desembarcados y repatriados a sus países, en una operación coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y España.