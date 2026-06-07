Delcy Rodríguez llega a Turquía, tras su gira por India, con el crudo venezolano como eje

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) transmitió imágenes de Rodríguez al ser recibida por el ministro turco de Energía y Recursos Naturales, Alparslan Bayraktar; el vicegobernador de Estambul, Can Aksoy; así como por el vicealcalde metropolitano, Gokhan Gumusdak.

Igualmente, el cuerpo diplomático de Venezuela acreditado en Turquía estuvo presente en la bienvenida a la mandataria encargada; así como el canciller, Yván Gil; junto a la ministra de Turismo, Daniela Cabello; la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez; la ministra de Transporte, Jacqueline Farías; el titular de Comercio Exterior, Johann Álvarez, y el de Comunicación, Miguel Pérez Pirela.

De acuerdo con VTV, Rodríguez continuará su gira internacional en Turquía sin precisar cuál será la agenda a abordar y cuánto tiempo estará en ese país euroasiático.

Este domingo, la mandataria encargada cerró su visita oficial a la India, al reivindicar la entrada del petróleo venezolano en el mercado indio y al presentar la gira como el inicio de una cooperación más amplia en salud, transporte, ciencia, tecnología y energías renovables.

Rodríguez dijo que su agenda de trabajo estuvo centrada en "satisfacer al pueblo venezolano sus necesidades" en áreas como sanidad, transporte público, ciencia y tecnología, "complementariedad energética" y energía renovable.

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La gira estuvo dominada por la reactivación de las compras indias de crudo venezolano, después de que Venezuela volviera a situarse en los últimos meses entre los principales proveedores de petróleo del país más poblado del mundo.

El Gobierno indio afirmó esta semana que Venezuela ya figura como el tercer proveedor en compras puntuales de crudo, mientras datos de la consultora Kpler -compartidos con EFE- la ubican como el cuarto proveedor total de la India en abril y mayo.

La visita incluyó además un "encuentro de cortesía" con el embajador de Estados Unidos en la India, Sergio Gor, como continuidad de las recientes mesas de trabajo mantenidas con representantes estadounidenses, en un momento en que la flexibilización de las sanciones de Washington permitió la reactivación de las compras indias de crudo venezolano.