El artista ecuatoriano Miguel Betancourt cierra mitad de 2026 con exposición Ad Libitum

Ad Libitum es una expresión en latín que significa 'a voluntad' o 'con libertad'. Desde esa premisa surge una propuesta pictórica donde la intuición, el gesto y la libertad creativa se convierten en los ejes fundamentales de la experiencia artística.

En Ad Libitum, el color, la memoria y la emoción construyen un recorrido donde convergen paisaje, espiritualidad y experiencia sensorial.

La muestra, inaugurada el pasado miércoles, invita al espectador a sumergirse en un universo pictórico abierto, donde cada obra propone múltiples lecturas y formas de encuentro, señala el autor.

La exposición cuenta con la curaduría de Humberto Montero, cuya lectura crítica ofrece una aproximación profunda a los distintos niveles de significado presentes en la obra de Betancourt, enriqueciendo el diálogo entre las piezas y el público.

En el marco de la exposición, se realizó un conversatorio y podcast abierto al público, que reunió al artista y a cuatro panelistas en una conversación para profundizar en los procesos creativos, las ideas y las reflexiones que dan vida a Ad Libitum, contribuyendo, además, a la documentación y difusión del arte contemporáneo ecuatoriano.

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En su trayectoria artística, la obra de Betancourt ha sido exhibida en importantes espacios de Europa, Asia, Australia y América, y forma parte de destacadas colecciones institucionales alrededor del mundo.

Su lenguaje visual, caracterizado por la intensidad cromática, la riqueza matérica y una permanente exploración entre figuración y abstracción, lo sitúa entre las voces más relevantes del arte contemporáneo ecuatoriano.