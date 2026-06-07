El desfase entre la fabricación y la demanda mundial de aviones amenaza a las aerolíneas

El desfase entre la cantidad de aviones encargados y los que efectivamente pueden ser producidos y entregados centró uno de los debates en la primera jornada de la 82.ª asamblea general anual de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que se celebra hasta el lunes en Río de Janeiro.

Según el informe de perspectivas económicas divulgado por la organización, la cartera mundial de pedidos supera actualmente las 18.100 aeronaves, una cifra equivalente a cerca del 60 % de la actual flota y que exige 14 años de producción al ritmo actual de entregas.

La magnitud de esa brecha refleja las dificultades que atraviesa la cadena global de suministro aeronáutico, afectada desde la pandemia por la escasez de componentes, problemas logísticos y falta de mano de obra especializada, factores que siguen limitando la capacidad productiva tanto de Boeing como de Airbus y de sus proveedores.

"La producción de aeronaves está aumentando, pero no a un ritmo suficiente para cubrir la brecha y las entregas se mantienen por debajo de los niveles máximos previos a la pandemia de la covid, por lo que aún no logran reducir el déficit acumulado", advirtió la IATA en su informe.

El estudio agrega que, tras haber alcanzado su récord en 2018, cuando los fabricantes entregaron 1.816 aeronaves, las entregas se desplomaron a 806 en 2020 como consecuencia de la pandemia y desde entonces vienen creciendo de forma gradual y lenta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En 2021 fueron entregados 1.040 aeronaves, en 2022 el número subió a 1.238, en 2023 a 1.377, en 2024 a 1.265 y en 2025 a 2025.

La previsión es que las entregas lleguen a 1.794 aeronaves en 2026, aún por debajo de las de 2018, y solo alcancen 2.357 en 2027.

El director general de la IATA, Willie Walsh, afirmó que las demoras en la fabricación y entrega de aviones y motores están teniendo consecuencias cada vez más visibles para las compañías aéreas.

Según el ejecutivo, la edad media de las flotas alcanzó un récord de 15,2 años, ya que numerosas aerolíneas se han visto obligadas a prolongar la vida útil de aeronaves antiguas ante la imposibilidad de recibir los nuevos equipos que tenían previstos.

La organización calcula además que el sector dispone de más de 5.000 aeronaves menos de las que esperaba incorporar para sustituir modelos más antiguos y menos eficientes.

Esa situación no solo limita la capacidad de crecimiento de las compañías en un contexto de demanda sostenida, sino que también retrasa los objetivos de reducción de costes y emisiones, dado que los nuevos modelos consumen menos combustible y requieren menos mantenimiento.

Los problemas se concentran especialmente en la producción de motores y componentes críticos, cuyas demoras han obligado incluso a dejar aviones en tierra mientras esperan reparaciones o piezas de repuesto.

Buena parte de los retrasos se remontan a los efectos de la pandemia sobre las cadenas de suministro y a los problemas de producción que afectaron a Boeing tras los accidentes del 737 MAX y las posteriores restricciones regulatorias.