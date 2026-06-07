El Festival de Música Sacra de Fez llega a su final con dos conciertos con aforo completo

Considerado una de las figuras más aclamadas de la música tradicional en la escena internacional, Sami Yusuf (45 años) ofreció su actuación anoche en el emblemático Bab al Makina, en el corazón de la ciudad imperial, con un repertorio que transitó entre cantos sufíes, 'moaxajas' (poemas musicales de Al Ándalus) y composiciones contemporáneas de su trayectoria, en un concierto marcado por la interacción constante con el público, que acompañó y coreó diversos pasajes de la interpretación.

La propuesta reunió además a una formación internacional de músicos procedentes del Reino Unido, Turquía, Jordania, China y Marruecos, junto a la participación de los artistas marroquíes Nabyla Maan e Ismail Boujia.

El programa incluyó piezas como 'Madad', inspirada en poesía sufí, y 'Fiyyashiyya', una de las destacadas canciones tradicionales marroquíes, o 'Hasbi Rabbi', asociada a los inicios de su carrera artística, entre otras composiciones, interpretadas ante un auditorio que completó los cerca de 5.000 asientos disponibles en el escenario montado frente a las puertas mereníes del palacio Bab al Makina.

El festival celebra su 29 edición reafirmando su vocación de diálogo entre Oriente y Occidente a través de la música y la espiritualidad, en un contexto en el que la Fundación Esprit de Fès, organizadora del certamen, ha estado en el foco tras conocerse recientes resoluciones judiciales por irregularidades financieras vinculadas a responsables de la entidad.

Esta edición está dedicada a los "Mâalemines", maestros artesanos y guardianes de los saberes tradicionales, con la participación de 160 artistas procedentes de quince países. La programación, que concluye este domingo, se articula en torno a la transmisión de conocimientos ancestrales y el encuentro entre culturas.

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El certamen se desarrolla este año en un formato reducido de cuatro días -frente a los entre siete y diez de convocatorias anteriores- debido a la coincidencia de sus fechas con la festividad del Aid al-Adha, una de las más importantes del calendario musulmán, y con el inicio del Mundial 2026.