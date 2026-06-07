El Nikkei se desploma más de un 3 % por las tecnológicas siguiendo la tendencia en EE.UU.

Pasados los primeros 47 minutos de la negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, cedía 2.272,29 puntos, hasta 64.315,83 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, se dejaba un 2,23 %, u 88,12 puntos, hasta 3.860,97 unidades.

En el sector de semiconductores, Tokyo Electron caía más de un 5,4 %, Advantest se dejaba un 5,1 % y Disco se hundía un 6,2 %.

Además, Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos, descendía un 6,1 %. El gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, se desplomaba un 7,7 %.

En automóviles, el fabricante Toyota bajaba un 0,1 %, Honda un 0,2 % y Nissan un 1,5 %.

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Además, el principal banco japonés, MUFG, caía un 1,1 %; el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony se dejaba un 1,2 %; y Fast Retailing, la matriz de Uniqlo, subía un 0,1 %.