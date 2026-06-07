Irán ataca a Israel y pone en riesgo el acuerdo impulsado por Trump para frenar la guerra

La ofensiva fue lanzada por Irán después de un ataque israelí contra dos apartamentos en los suburbios meridionales de Beirut conocidos como el Dahye, donde al menos dos personas murieron y 20 resultaron heridas este domingo. Israel aseguró que se trató de una operación contra un cuartel del grupo chií Hizbulá.

Irán ya había anticipado que, si se seguían produciendo los ataques de Israel contra el Líbano, la República Islámica tomaría represalias al considerar que el alto el fuego que alcanzó con EE.UU. el 8 de abril incluye a la nación árabe.

Aunque el Ejército israelí aseguró haber interceptado todos los misiles, la reanudación de las hostilidades pone en aprietos el éxito de las negociaciones impulsadas por Estados Unidos, por lo que el presidente Trump se apresuró a decir que pedirá al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que no responda la ofensiva.

"Voy a llamar a Bibi (Netanyahu) ahora mismo y decirle que no contraataque. Cada uno de ellos tuvo su diversión. Israel tuvo su bombardeo, e Irán tuvo su bombardeo. No necesitamos otro", declaró Trump por teléfono a un reportero del medio Axios.

"Estamos muy cerca de un acuerdo final con Irán. Va a ser un buen acuerdo. No quiero que explote por lo que está pasando ahora", comentó Trump, quien dijo que los "bombardeos iraníes no dañaron a nadie".

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"Espero que Israel no contraataque. Si Bibi contraataca, va a seguir sucediendo como en los últimos 47 años, o los últimos 3.000 años", agregó Trump.

En declaraciones a Fox News, Trump dijo que los ataques de Irán a Israel "no ayudarán a las negociaciones" para acabar con la guerra, aunque también pidió a Teherán "volver a la mesa" de diálogo y "llegar a un acuerdo", además de declarar que no está "contento" con los bombardeos israelíes en Líbano.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Ben Gvir, expresó en una publicación de X que "Teherán debería arder esta noche", mientras que el portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, afirmó que "el régimen iraní ha cometido un gran error" y que el Estado Mayor está evaluando "planes para el futuro".

"Estamos preparados tanto para la defensa como para el ataque. Los sistemas de defensa aérea están desplegados en todo el país. En este momento, el jefe del Estado Mayor está realizando una evaluación de la situación con el Foro del Estado Mayor y aprobando los planes para el futuro", dijo Defrin en un breve mensaje de video.

A su vez, el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, afirmó que las fuerzas armadas de Israel "atacarán al enemigo con determinación en cuanto se dé la orden".

Irán, a través del jefe del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, el general de división Ali Abdolahi, afirmó que si Israel amplía sus ataques en el Líbano o responde la ofensiva de este domingo "se enfrentará a una respuesta devastadora contra el régimen y sus partidarios".

Jordania denunció que su espacio aéreo fue violado por Irán con el lanzamiento de los misiles, en tanto que Irak y Siria anunciaron el cierre temporal de su espacio aéreo durante 72 y 12 horas, respectivamente, "como medida de precaución".