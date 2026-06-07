Israel activa las alertas "en varias zonas del país" ante envío de misiles desde Irán

Israel detectó dos misiles en una primera andanada seguidos de una segunda de la que, según indicaron las Fuerzas de Defensa israelíes a EFE, aún no pueden detallar cuántos misiles incorpora.

"Se solicita a la población que siga las instrucciones del Comando del Frente Interno", agrega el comunicado del Ejército israelí en el que es el primer ataque de Irán contra Israel desde el alto el fuego de abril.

En este momento, la Fuerza Aérea israelí está operando para "interceptar y atacar donde sea necesario para neutralizar la amenaza", según el comunicado militar, que culmina asegurando que el sistema de defensa antiaérea israelí "no es infalible, por lo que es importante seguir las instrucciones del Comando del Frente Interno".

"Tras el lanzamiento de misiles hacia el norte de Israel: Hasta el momento, no se han recibido llamadas en el Centro de Despacho de Emergencias 101 de MDA sobre impactos o víctimas. Se proporcionarán más actualizaciones si es necesario", expresó en un comunicado el servicio de emergencias israelí Maguén David Adom (MDA).

Además, equipos del Servicio de Bomberos y Rescate de Israel inspeccionan varios lugares en los Altos del Golán tras recibir llamadas a la línea directa 102 después de este ataque de Irán.