Israel mata a un hombre a bordo de una barca pesquera en la costa de Gaza

La víctima, Mohamed Musa Abu Jayab, murió después de que las fuerzas navales israelíes abrieran fuego contra su barca pesquera con munición real, indicó una fuente del Hospital Mártires de Al Aqsa, a donde llegó el cuerpo.

Su muerte se produce después de que el Ejército israelí matara ayer sábado a nueve personas, incluyendo una niña, en varios ataques en la Franja palestina.

Como parte de su ofensiva contra la Franja de Gaza, Israel prohíbe a la población entrar en el mar (y amenaza con abrir fuego en caso de hacerlo), a pesar de que la mayoría está desplazada en zonas próximas a la costa, en tiendas de campaña mal ventiladas y a las puertas de la subida de temperaturas por el verano.

En la práctica, las tropas no suelen abrir fuego contra bañistas, pero sí son habituales los tiroteos contra los pescadores que se adentran más en el mar.

Desde que entró en vigor la tregua hace casi ocho meses, los ataques del Ejército israelí han matado a 951 personas en Gaza, tanto en ataques dirigidos o tiroteos de las tropas a la población como en jornadas de bombardeos continuos, según datos de Sanidad de Gaza.

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En las últimas semanas, Israel ha escalado sus ataques aéreos contra el lado de Gaza que continúa bajo control de Hamás (algo menos del 40 % del enclave, en el que la población se hacina junto a la costa o entre los escombros de las ciudades).

El Ministerio de Sanidad gazatí cifró este sábado en 72.971 los muertos por la ofensiva israelí en Gaza desde octubre de 2023, cuando Israel comenzó a bombardear el enclave en represalia por el ataque liderado por Hamás contra su territorio, en el que 1.200 personas murieron y 251 fueron tomadas como rehenes.