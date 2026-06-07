Italia vota el segundo turno de las municipales en 42 ciudades y en la isla de Cerdeña

Los colegios electorales han abierto sus puertas desde las 7.00 hasta las 23.00 horas locales de hoy y, para favorecer la participación, volverán a hacerlo el lunes hasta las 15.00 (-2 GMT).

Acto seguido dará comienzo el escrutinio de las papeletas.

Por un lado, en Cerdeña, región autónoma con estatuto especial, más de 400.000 electores están llamados a las urnas en el primer turno de sus propias elecciones municipales con el objetivo de renovar 148 ayuntamientos, la mitad del total en la isla.

En las ciudades sardas de más de 15.000 habitantes donde no se alcance una mayoría habrá una segunda vuelta el 21 y 22 de junio.

En este punto, el del segundo turno, se encuentran ya hoy un total de 42 ciudades de doce regiones de todo el país donde ningún candidato se impuso en los comicios de hace dos semanas.

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Entre las plazas en juego hay seis capitales de provincia, todas con hombres como candidatos: Agrigento, Trani (sur), Lecco, Arezzo (norte), Chieti y Macerata (centro).

Estas elecciones implicarán un nuevo pulso entre los dos bloques de la política nacional: la coalición de derechas que gobierna Italia, de los ultraderechistas Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, la Liga y Forza Italia, y la alianza opositora de centroizquierdas del Partido Demócrata, el Movimiento 5 Estrellas y otras pequeñas formaciones progresistas.

La derecha reivindicó el triunfo de la primera vuelta tras haber conservado ciudades tan importantes como Venecia (norte) y conquistado otras como Reggio Calabria (sur).