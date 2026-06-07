La Autoridad Palestina condena asesinato de un bebé y ataque de colonos en Cisjordania

Sendos comunicados responsabilizan a la comunidad internacional de las continuas violaciones del derecho internacional humanitario y el derecho internacional tanto por el Estado israelí como por individuos y grupos de colonos que operan de manera autónoma.

Tras la muerte del bebé de siete meses por disparos la noche del viernes por fuerzas israelíes en el barrio de Tel al Rumeida de Hebrón, el Ministerio de Educación con sede en Ramala expresó sus condolencias y deseó la recuperación de sus heridas graves a los padres del pequeño, ambos docentes en la Universidad Palestina Ahliya de Belén.

El Ministerio subrayó que el crimen contra esta familia forma parte de un "patrón continuado de violaciones cometidas por la ocupación israelí contra el pueblo palestino, incluida la comunidad educativa y académica, en medio del silencio internacional y la falta de medidas efectivas para proteger a los civiles y garantizar la rendición de cuentas".

"El ataque contra una familia civil, la muerte de un bebé y las graves lesiones sufridas por sus padres constituyen una prueba más de la magnitud de la tragedia cotidiana que sufre el pueblo palestino", añadió el comunicado.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores condenó el ataque perpetrado por decenas de colonos israelíes que causaron al menos nueve heridos el sábado en Huwara (sur de Nablus, norte de Cisjordania), vandalizaron viviendas y el edificio municipal, dañaron varios vehículos y robaron un automóvil, una bicicleta y unas 35 ovejas.

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"El Ministerio subraya que este ataque refleja una política sistemática de facilitar el terrorismo y la intimidación de los colonos contra el pueblo palestino, con el objetivo de desplazarlo por la fuerza de sus tierras y afianzar la expansión de los asentamientos", reza un comunicado emitido este domingo.

En el texto, el órgano del Gobierno palestino con sede en Ramala pidió a la comunidad internacional que se apliquen sanciones internacionales contra distintos actores que colonizan Cisjordania desde Israel "para garantizar que se rindan cuentas".

"Al considerar al Gobierno israelí plenamente responsable del crimen, el Ministerio insta a la comunidad internacional a que adopte medidas inmediatas para poner fin al terrorismo de los colonos, proporcione protección internacional al pueblo palestino y active sanciones internacionales efectivas contra los colonos, las organizaciones de colonización y todas las entidades que apoyen o faciliten las actividades de colonización", defiende el texto.