La OEA observa jornada electoral tranquila en Perú y pide esperar con calma los resultados

"Hemos estado presentes en alrededor de 300 recintos electorales y la jornada se está desarrollando de manera tranquila y en paz. Los problemas que eventualmente se han presentado se han ido resolviendo de acuerdo a la normativa vigente", aseguró el jefe de la misión, el boliviano Víctor Rico.

La OEA, que ha desplegado a 92 observadores en el país para esta cita electoral, reportó un participación del 35 % a la mitad del día, en el que la votación se desarrolla entre las 7.00 y 17.00 hora local (entre las 12.00 y 22.00 GMT).

"Hacemos un llamado para que los peruanos y peruanas que aún no votaron salgar a votar, porque es un día muy importante para la democracia peruana. Es el día que la soberanía vuelve a la gente. La ciudadanía tiene que expresar a través de su voto y esperar con tranquilidad con los resultados", sostuvo Rico.

La segunda vuelta de los comicios presidenciales se celebra entre la derechista Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien fue condenado a prisión por delitos de lesa humanidad y escándalos de corrupción; y el izquierdista Roberto Sánchez, que reivindica al expresidente Pedro Castillo (2021-2022), condenado por el fallido golpe de Estado de finales de 2022.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados a las urnas para elegir al próximo presidente del país para el período 2026-2031, en unos comicios que podrían convertir al ganador en el noveno mandatario de Perú en los últimos diez años, tras una década marcada por la inestabilidad política y una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.