Líder opositor armenio denuncia detención de casi un centenar de sus partidarios

"Hay detenciones, los arrestos tienen lugar justo ahora entre nuestros partidarios. Y ayer y hoy. Cerca de 100 han sido arrestados", dijo a la prensa.

Karapetián, que pudo abandonar su arresto domiciliario para acudir a las urnas, aseguró que lo importante es formar "un gobierno legítimo que pueda decidir el futuro del país con independencia" al margen de la injerencia exterior.

En cuanto a la política exterior, abogó por una diplomacia equilibrada, en la que el país caucásico tendrá buenas relaciones con Rusia, EE.UU. y la Unión Europea (UE).

Karapetián, un empresario ruso-armenio arrestado desde hace casi un año por supuestamente llamar a derrocar a las autoridades, ha sido acusado de vínculos con el Kremlin, al igual que otros miembros de la oposición como el expresidente Robert Kocharián.

Su partido, Armenia Fuerte, algunos de cuyos diputados han sido acusados de intentar falsificar las elecciones pagando sobornos a cambios de votos, cuenta con una intención de voto de entre el 10 y el 16 %.

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Mientras, el partido Contrato Cívico del primer ministro armenio, Nikol Pashinián, lidera las encuestas con más del 30 % de intención de voto, aunque no es seguro que revalide su mayoría parlamentaria.

Éste último admitió este domingo al votar que el país no está aún preparado para solicitar el estatus de candidato en la UE, por lo que descartó su salida por el momento de la Unión Económica Eurasiática liderada por Rusia.

Rusia, que adoptó en las últimas semanas sanciones contra los productos armenios por el acercamiento de Ereván a la UE, advirtió en la recta final de la campaña que la persecución de la oposición política ponía en duda la legitimidad de la votación del domingo.