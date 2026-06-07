Milo J, un tatuaje permanente en el Palacio de los Deportes de México

Acompañado por la banda uruguaya Agárrate Catalina, con la que compartió escenario en su primer y único Tiny Desk, Camilo Joaquín Villarruel (Morón, 2006) inauguró el concierto con el colorido y, a la vez, nostálgico ritmo de ‘Bajo de la piel’, una de las canciones más escuchadas de su último álbum, que lleva el mismo nombre de la gira.

“¡Quiero recibir esta energía! Cómo extrañaba este lugar (México), hermano”, exclamó el joven artista, para quien era tan importante el abarrotado público que lo aplaudía en el Palacio de los Deportes como el que reaccionaba en sus redes sociales, pues el espectáculo fue transmitido en vivo.

Fue con ‘No soy eterno’, la sesión que grabó junto a Bizarrap y que lo catapultó al mainstream, cuando el cantante tomó una cámara miniatura para interactuar con los más de 75.000 usuarios que seguían la transmisión en vivo.

El efecto de la cámara, a modo de zoom, mostró la joven sonrisa de Milo J.

Esa que hoy es uno de los símbolos del artista que, en menos de cinco años, alcanzó la fama al cantar con los de su generación, así como revivir la voz de quienes ya no están -como la de Mercedes Sosa (1935-2009) en ‘Jangadero’- y al depositar en el freestyle la esencia del folclore iberoamericano.

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El recinto se vistió de camisetas de las selecciones de Argentina y México, a pocos días de la inauguración del Mundial de fútbol en la Ciudad de México.

Aunque Milo J convirtió su vestimenta en un homenaje al grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tras la reciente muerte de su vocalista el Indio Solari, referente del rock argentino y de la cultura que sembró la disidencia frente a la última dictadura en Argentina (1976-1983).

La noche siguió con ‘Niño’, que conmovió a hijos y padres dentro del recinto, para después revivir en el escenario la voz de Sosa con ‘Jangadero’ y traer a la distancia la de Silvio Rodríguez con ‘Luciérnagas’, ambos temas de ‘La vida era más corta’, álbum que recientemente rompió el récord en los Premios Gardel de Argentina al obtener 13 estatuillas.

Con apenas 17 años, Milo J llegó por primera vez a México en 2024, cuando su álbum debut, ‘111’, ganaba popularidad en las plataformas de streaming. Entre sus diez temas sobresalió el corrido ‘Una bala’, grabado junto a Peso Pluma, que el argentino interpretó durante el concierto.

La gira de Milo J por México culminó con esta presentación en el Palacio de los Deportes, después de haber iniciado en Monterrey el 2 de junio y continuar en Guadalajara el día 4, con entradas agotadas en las tres fechas.