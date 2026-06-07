Ministros de UE abordarán el desbloqueo de la ayuda a Kiev y la libertad de navegación

Los ministros comunitarios se reúnen de manera informal cada seis meses en el país que ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, en este caso Chipre, un marco que les permite tener discusiones más abiertas para acercar posiciones políticas pero del que no pueden salir decisiones formales.

El encuentro de Nicosia -que iba a tener lugar en marzo pero fue pospuesto a raíz del ataque con dron a la base militar británica al sur de la isla poco después de iniciar Estados Unidos e Israel su ofensiva contra Irán- contará de dos sesiones de trabajo, informó la presidencia chipriota.

La primera estará dedicada al apoyo de la UE a Ucrania en materia de defensa y, en ella, los ministros mantendrán un debate estratégico con especial atención a la movilización de los 6.600 millones de euros para ayudar a Kiev procedentes del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP) que permanecen congelados.

El anterior gobierno húngaro del ultranacionalista Viktor Orbán mantenía su veto sobre el desembolso de esos fondos, cuya finalidad es cofinanciar los equipos de defensa letales y no letales que los Estados miembros de la UE han ido enviando a Ucrania desde el inicio de la invasion rusa en febrero de 2022.

Pese a que el nuevo gobierno húngaro, dirigido por el conservador Péter Magyar, está dando un giro para apoyar políticas de la UE que su antecesor mantenía bloqueadas, la portavoz de Exteriores de la UE Anitta Hipper confirmó esta semana que continuaban manteniendo “numerosas conversaciones” en torno a lograr la unanimidad necesaria para el desembolso.

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De acuerdo a fuentes comunitarias, los Estados miembros han solicitado reembolsos por un total de 43.000 millones de euros a cargo del FEAP desde que comenzó la guerra, algo que ha obligado a ir ampliando el fondo.

Pese a que los reintegros por ayudar a Ucrania quedaron suspendidos hace meses por el veto de Budapest, destacaron que los países de la UE no han detenido sus donaciones.

La segunda sesión de trabajo de los ministros versará sobre la seguridad marítima, en la que se incluye tanto la libertad de navegación como la lucha contra la flota fantasma que ayuda a Rusia a transportar su petróleo y eludir las sanciones internacionales sobre su venta.

La cuestión de la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, muy afectada por la guerra en Irán, preocupa especialmente a los países de la UE, que valoran la posibilidad de expandir las operaciones de su misión marítima ‘Aspides’, actualmente situada en el mar Rojo, a la zona del golfo Pérsico.

Para ello sería necesario una decisión unánime de los Veintisiete y la aportación de más barcos, tal y como recordó recientemente la alta representante comunitaria para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas.

Diversos países europeos, además, se han mostrado dispuestos a participar en una iniciativa internacional de voluntarios cuando cesen las hostilidades, a fin de llevar a cabo labores de desminado y escolta de los barcos mercantes.

Si la UE decide contribuir en su conjunto expandiendo ‘Aspides’ a esa área, sería necesario cambiar su mandato para incluir buques de desminado, siempre en el marco de una operación defensiva, en palabras de Kallas.

Por lo que respecta a la flota fantasma rusa, la UE ha ido ampliando la lista de navíos sancionados pero quiere ir más allá vetando su acceso a los servicios marítimos -ya cuenta con el marco legal para ello, incluido en el último paquete de sanciones contra Rusia-.

Además de su servicio al Kremlin para saltarse las medidas restrictivas contra el petroleo ruso, la flota fantasma implica un riesgo medioambiental al utilizar barcos que no cuentan con el debido mantenimiento, alertan desde Bruselas.

Finalmente, durante el almuerzo de trabajo, los ministros tendrán la oportunidad de hablar de la futura estrategia de seguridad europea que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró en enero que presentaría en la primera mitad del año para dar una "respuesta apropiada" a los cambios geopolíticos.

Según dijo entonces, el objetivo es “recopilar todos los conocimientos para reconocer los cambios geoestratégicos y las necesidades” actuales y responder adecuadamente.