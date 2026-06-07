Oficialismo paraguayo elige a dirigente deportivo como candidato a la alcaldía de Asunción

Pérez, respaldado por la facción Honor Colorado del presidente de Paraguay, Santiago Peña, obtuvo el 61,45 % de los votos en las elecciones primarias del oficialismo, según datos del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) con el 98,42 % de las mesas escrutadas, y disputará la alcaldía de la capital paraguaya con la opositora Soledad Núñez.

"Sabemos que a partir de ahora comienza otro gran camino que lo vamos a hacer de la misma manera que lo hicimos estos meses, buscando la concordia de todos los colorados", dijo el dirigente tras conocer los resultados.

Según datos del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de Paraguay, que ofreció la logística para las primarias, Pérez obtuvo la simpatía del 61,45 % de los electores, después del escrutinio del 98,42 % de las mesas, lo que representa más de 80.300 votos.

"Ganamos por un amplio margen, sin lugar a dudas tenemos el apoyo de la gente", agregó el nominado oficialista.

El rival del dirigente deportivo en las elecciones, el antiguo intendente (alcalde) de Asunción Arnaldo Samaniego, obtuvo el 32,75 % de los sufragios y ya reconoció su derrota.

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Ahora Pérez se enfrentará el 4 de octubre a la opositora Soledad Núñez, que esta jornada cumplió con el trámite obligatorio de las primarias, si bien ya había asegurado la nominación al ganar una encuesta entre varios aspirantes a finales de febrero pasado.

Núñez, en una declaración ante sus seguidores, agradeció a los asuncenos y a las organizaciones que la acompañaron por confiar en "una persona que viene sin el respaldo de estructuras políticas" y que, aseguró, peleará "codo a codo y hombro a hombro" por "una Asunción que funcione", que "le cuide a sus vecinos" y que "proteja a su gente".

El presidente del TSJE, Jorge Bogarín, dijo tras el cierre de las mesas que la jornada fue "tranquila", si bien se produjeron algunas incidencias.

Una de estas incidencias ocurrió en la localidad de Quyquyhó (sur), donde facciones rivales se agredieron y provocaron la suspensión temporal de las elecciones.

Además, la Policía detuvo al influenciador Francesco Canatta, conocido en redes sociales como 'Mocaccino', después de que se presentara en un colegio electoral de la ciudad de Luque, cercana a Asunción, con 10 millones de guaraníes en mano (poco más de 1.620 dólares), lo que se interpretó como un intento de compra de votos.

La fiscal Sandra Ledesma informó que la jornada dejó "entre 10 y 12 detenidos" acusados por delitos electorales y que el Ministerio Público desplegó más de 100 fiscales.

Este domingo estaban llamados a sufragar 4,6 millones de militantes de 54 organizaciones políticas para elegir a los aspirantes a las 262 intendencias de los 17 departamentos del país y sus juntas municipales, así como la intendencia de Asunción, que funciona como Distrito Federal.