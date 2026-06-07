Proyecciones ratifican un empate técnico en Perú, pero con una mínima ventaja para Sánchez

La muestra elaborada por la empresa Ipsos para la Asociación Civil Transparencia otorgó un 50,3 % a Sánchez, contra un 49,7 % a Fujimori, mientras que otra proyección con actas oficiales de la empresa privada Datum Internacional señaló que Sánchez recibió un 50,14 % y Fujimori un 49,86 %.

Los resultados de estas proyecciones, que tienen un margen de error del 1,9 % y 1 %, respectivamente, confirman que la elección entre Fujimori y Sánchez se resolverá de manera muy ajustada, a similitud de las dos anteriores elecciones, que se definieron por apenas 40.000 votos de diferencia.

Transparencia precisó que realizó su trabajo de campo, en alianza con el Instituto Nacional Demócrata (NDI por sus siglas en inglés), con una muestra de 1.307 mesas electorales cuyas actas fueron consideradas "estadísticamente representativas del universo de mesas a nivel nacional", según señaló el secretario general de la asociación, Omar Awapara.

"En consecuencia será necesario esperar los resultados oficiales de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales)", remarcó Awapara.

Esta posición fue ratificada por el presidente de Ipsos Perú, Alfredo Torres, quien aseguró que "es evidentemente un empate estadístico muy ajustado" entre los candidatos, porque el margen de error del conteo llega al 1,9 %.

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Awapara remarcó, por su parte, que sus representantes "documentaron los resultados oficiales para cada candidatura" y que la participación ciudadana llegó al 72,4 %, los votos en blanco a un 0,8 % y los nulos a 5,7 %.

Otra proyección con actas oficiales realizada por la empresa privada Datum Internacional señaló que Sánchez recibió un 50,14 % y Fujimori un 49,86 %.

Más allá de ratificar el virtual empate técnico, estas proyecciones revirtieron las cifras de los sondeos a pie de urna divulgados al término de la segunda vuelta, que dieron una ligera ventaja a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

De acuerdo con la encuestadora Ipsos, Fujimori había recibido un 50,7 % de los votos y Sánchez un 49,3 %, mientras que Datum indicó que la candidata del partido Fuerza Popular obtuvo 50,53 % de votos y el candidato de Juntos por el Perú un 49,47 %.

Ambos sondeos tuvieron un margen de error de un 3 %, lo que hizo que la diferencia en ambos no fuera concluyente para poder determinar un ganador para esta elección.

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados a las urnas para elegir a la opción que obtendrá el derecho de gobernar el país entre 2026 y 2031, tras una década de inestabilidad política que llevó a Perú a tener ocho presidentes.