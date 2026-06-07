Seguidores de Cepeda estampan camisetas de selección Colombia de fútbol en apoyo a campaña

Varias organizaciones sociales se reunieron en el barrio bogotano de Teusaquillo con el objetivo de "reivindicar la camiseta" como un símbolo que "usan todas las personas para defender la vida", explicó Paula Cano, miembro del colectivo La Chiva Climática.

Seguidores de Cepeda, como Laura Ramírez, se acercaron a dejar sus camisetas en los puestos de estampado porque, aseguró, el fútbol la motiva a defender la campaña del Pacto Histórico, partido de Cepeda y del presidente colombiano, Gustavo Petro.

Cepeda, que fue segundo en la primera vuelta, con 9,7 millones de votos (40,98 %), disputará la presidencia el próximo 21 de junio con De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria y llamado 'el tigre' por sus seguidores, que obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %).

Mensajes como 'El extractivismo se va, la vida se queda' y 'Otro futuro es posible con Iván y Aída', en referencia a su compañera de fórmula, Aída Quilcué, acompañaron los dibujos de animales emblemáticos de Colombia, como el oso de anteojos, el jaguar y el colibrí.

Además de ofrecer pinturas, varios de los participantes aprovecharon este punto de encuentro para realizar mesas de diálogo en las que explicaron los puntos más importantes del plan de Gobierno de Cepeda.

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Esta 'estampatón' se realizó un día después de que los seguidores de De la Espriella se manifestaran para reivindicar la libertad de usar la camiseta de la selección de fútbol luego de la polémica iniciada por Cepeda, quien cuestionó el uso de esa prenda con fines políticos.

Una jueza de Bogotá le ordenó esta semana a De la Espriella y a su movimiento político abstenerse de utilizar la camiseta de la selección colombiana en actos y publicidad de campaña mientras estudia una acción de tutela presentada por un ciudadano.

El candidato ultraderechista rechazó la decisión judicial mediante un comunicado de su campaña y aseguró que su equipo jurídico ya solicitó la revocatoria de la medida provisional que les prohíbe el uso de la camiseta de la selección justo en vísperas del inicio del Mundial de Fútbol.