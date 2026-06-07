Sheinbaum conduce Olinia, el primer vehículo eléctrico mexicano que costará 8.600 dólares

La presentación del vehículo ocurrió en uno de los hangares de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México, lugar donde Sheinbaum estuvo tras el volante del automóvil, un compacto con capacidad hasta para seis pasajeros y adaptado para transportar a personas en silla de ruedas.

"Olinia representa mucho más que un vehículo eléctrico. Es la visión de un México que aprovecha la inteligencia y la creatividad de sus jóvenes para incorporarse plenamente al desarrollo digital y tecnológico que está transformando al mundo a partir de nuestro propio camino", dijo Sheinbaum durante la presentación del vehículo.

"Es la muestra de que México puede ir más allá de ser un simple receptor de inversiones, puede generar conocimiento, desarrollar tecnología, diseñar soluciones, crear valor a partir de nuestras propias capacidades y eso es poderoso", añadió.

La mandataria expuso que este día México "muestra innovación en electromovilidad y alrededor de ella.

Señaló que el vehículo "representa mucho más que un automóvil eléctrico, es la semilla de una industria a nivel país que puede crecer desde abajo, impulsada por el conocimiento, la creatividad y el trabajo de miles de mexicanas y mexicanos".

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"Es la semilla de una economía mixta en la que universidades, centros de investigación, el Estado y la iniciativa creadora de la sociedad colaboran para desarrollar nuevas tecnologías, soluciones y capacidades a nivel país.

Se explicó que el vehículo cuenta con una batería de 14,7 kilowatts, una autonomía de más de 125 kilómetros por carga, una velocidad tope de 50 kilóemtros y un costo de operación de 49 centavos (0,028 dólares ) por kilómetro, cinco veces menor que un auto de gasolina. Lo que representa un ahorro de hasta 50.000 pesos (uno 2.850 dólares) de gasolina al año.

"Misión cumplida", le dijo Sheinbaum a Roberto Capuano Tripp, coordinador del Proyecto Olinia, quien adelantó que "el próximo mes, terminando el Mundial presentaremos Olinia Cargo, diseñado para transporte de mercancías".

El proyecto actualmente se desarrolla en el centro de diseño Olinia, ubicado en el Instituto Tecnológico de Puebla, donde más de 100 personas trabajan en el desarrollo de los coches.

En agosto de 2025, el Gobierno mexicano aseguró que la primera flotilla de Olinia, la primera armadora mexicana de minivehículos eléctricos, estaría lista para junio de 2026, con dos modelos que están enfocados en ser herramientas de trabajo más seguras, cómodas y rentables, y que no rebasarían los 150.000 pesos (8.600 dólares) de costo.

En enero de 2025, el Gobierno mexicano conformó un equipo de investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico Nacional de México, quienes contaron con un presupuesto de 25 millones de pesos (1,43 millones de dólares) para desarrollar el modelo.

La idea mexicana de armar vehículos eléctricos surge porque el 70 % de la población mexicana es urbana y, de ella, el 80 % tiene necesidades de movilidad diaria menores a los 30 kilómetros.

Con el proyecto, México busca impulsar la industria automovilística, que representa casi el 4 % del PIB nacional y el 20,5 % del PIB manufacturero, más que ningún otro sector.