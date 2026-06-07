Trump busca aplacar a Israel y acabar la guerra con Irán pese a jornada de nuevos ataques

Trump, quien insistió que "está muy cerca" un acuerdo para acabar con la guerra tras 100 días, llamó a Netanyahu para pedirle que no atacase a Irán, que este domingo violó el alto el fuego alcanzado con EE.UU. el pasado abril al lanzar misiles a Israel, que previamente bombardeó Líbano.

"Voy a llamar a Bibi (Netanyahu) ahora mismo y decirle que no contraataque. Cada uno de ellos tuvo su diversión. Israel tuvo su bombardeo, e Irán tuvo su bombardeo. No necesitamos otro", declaró Trump por teléfono al reportero Barak Ravid, de Axios.

El acuerdo con Irán ha estado en riesgo porque el Gobierno israelí y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) prometieron represalias tras haber interceptado todos los misiles iraníes, que activaron las alertas antiaéreas israelíes a las 22:00 hora local (19:00 GMT).

Pero el mandatario estadounidense, quien no publicó en redes sociales ni habló en público sobre el tema pero concedió entrevistas a algunos medios, pidió a Israel no contraatacar y minimizó en todo momento el impacto de los ataques iraníes, al subrayar que esto no debe afectar la negociación para acabar con la guerra.

"Lo que le sugeriría a Irán: Ya disparaste tus misiles, es suficiente. Vuelve a la mesa y haz un trato", indicó el presidente a Fox News.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Presionado por Trump en su llamada, el primer ministro israelí "pseudo-aceptó" posponer el contraataque de Israel, aunque después de resistirse, según reportó el medio Axios con base en un funcionario de Estados Unidos con detalles de la conversación.

"El presidente piensa que hemos estado en esto (la guerra) por tres meses, ahora es momento de terminar con esto", agregó el oficial.

Momentos antes, el mandatario estadounidense afirmó al Finantial Times (FT) que Netanyahu "no tiene más opción" que aceptar el acuerdo que Washington negocie con Teherán.

"Él no tendrá ninguna otra opción. Yo tomo las decisiones. Yo tomo todas las decisiones. Él (Netanyahu) no toma las decisiones", expresó Trump al diario.

La conversación se produce en momentos de creciente tensión entre ambos líderes tras haber comenzado juntos la guerra el 28 de febrero.

Trump confirmó al FT que ocurrió una llamada entre él y Netanyahu filtrada a la prensa en la que el estadounidense llamó "jodidamente loco" al israelí, que estaría en prisión si no fuese por su ayuda y que "todos lo odian ahora".

Los incidentes se producen también en medio de crecientes tensiones entre Washington y Teherán después de enfrentamientos en los días anteriores cerca del estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo global, mientras ambos países han ofrecido mensajes contradictorios sobre el futuro de un acuerdo.

Cuestionado por FT sobre qué pasaría si fracasa el diálogo, Trump indicó que Estados Unidos podría responder con el envío de un comando del Ejército a Irán o con la permanencia del bloqueo que ha instalado en el estrecho de Ormuz para impedir el paso de buques comerciales desde y hacia puertos iraníes.