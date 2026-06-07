Un muerto y cuatro heridos en ataque múltiple con arma de fuego en varios puntos de Israel

En un comunicado, la Estrella de David Roja (MDA) informó de que a las 10.34 hora local (07.34 GMT) se recibió la primera llamada de alerta, proveniente de dicha gasolinera, donde un hombre de 50 años resultó herido grave y otro de 30 de forma moderada.

Posteriormente, el servicio de emergencias United Hatzalah detalló que uno de los heridos en la gasolinera murió en el ataque por heridas de bala, extremo que confirmó el MDA.

Más tarde, el MDA informó de otros lugares donde se registraron heridos cercanos al primer punto: un hombre de 30 años herido en una mano en Tzur Yitzhak (a unos dos kilómetros de la gasolinera) y dos hombres más -uno crítico y uno grave e inconsciente- en un punto de la carretera 5333.

El Canal 12 israelí indicó por su parte que fueron cuatro los escenarios de los ataques, con uno más en la localidad de Selait.

La Policía israelí explicó que sus agentes localizaron un vehículo implicado en el ataque y "neutralizaron al terrorista presuntamente responsable".

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El Ejército israelí también intervino en el operativo y, tras "neutralizar" al sospechoso, informó de que aún está buscando a "otros terroristas" involucrados en el ataque, confirmó a EFE una fuente castrense.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó en un comunicado que está evaluando la situación y siguiendo de cerca el "mortal ataque a tiros".