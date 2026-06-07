Una avioneta de EEUU se precipita durante aterrizaje de emergencia en República Dominicana

Santo Domingo, 8 jun (EFE).- Una aeronave ejecutiva de matrícula estadounidense, ocupada únicamente por el piloto y el copiloto, se precipitó este domingo cuando intentaba realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de La Romana, en el este de la República Dominicana, sin que de momento se tenga información sobre el estado de las dos personas a bordo.