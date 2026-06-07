Uruguay atiende a más de 100.000 personas en un mes tras activar alerta roja por el frío

Según informó este domingo el Sistema Nacional de Emergencias, 88.327 fueron llevadas a refugios gestionados por el Ministerio de Desarrollo Social y 16.426 trasladadas a centros de evacuación.

El Gobierno de Uruguay decretó la mencionada alerta el pasado 5 de mayo y dos días después comenzó a evacuar de forma obligatoria a las personas sintecho.

Ese día, en una conferencia de prensa, el secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, explicó que se iba a proceder de una forma similar a la que se utilizó en 2025.

"Tal cual como fue el año anterior, se comienza a trabajar en el mismo marco en donde vamos a proceder a la evacuación obligatoria de las personas en situación de calle. Esto se va desplegar a nivel nacional desde el día jueves", explicó.

Apuntó que se abrirían centros de evacuados en dos lugares puntuales -uno en el centro de Montevideo y otro a las afueras de la capital- y que luego se iban a sumar otros.

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"La policía nacional va a ser parte muy importante de este trabajo junto con los equipos del Ministerio de Desarrollo Social a la hora de llevar adelante este decreto", puntualizó Sánchez ese día.

Y añadió: "Las personas que están viviendo a la intemperie, debido a que corre riesgo su salud y que tienen además un componente importante de vulnerabilidad social, las vamos a ir trasladando".

En 2025 Uruguay ya había decretado una alerta similar y las autoridades procedieron a trasladar a centros de evacuación a las personas sin hogar, haciéndolo incluso si estas se resistían, dando cuenta a la Justicia.