Xi Jinping parte hacia Corea del Norte para su primera visita al país desde 2019

El desplazamiento, anunciado el pasado viernes por medios estatales chinos y norcoreanos, se produce por invitación del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y será la primera visita de Xi al país vecino desde 2019.

El viaje se interpreta como un intento por parte de Pekín de reafirmar su influencia sobre Pionyang y reactivar una relación que, pese a su alianza histórica, ha atravesado etapas de enfriamiento en la última década por los ensayos nucleares norcoreanos y por el estrechamiento de los vínculos de China con Corea del Sur.

La visita llega tras meses de intensificación de contactos bilaterales: la canciller norcoreana, Choe Son-hui, viajó a China en septiembre de 2025; el primer ministro chino, Li Qiang, acudió a Pionyang en octubre por el aniversario del gobernante Partido de los Trabajadores, y el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, visitó Corea del Norte en abril pasado.

En marzo se reanudaron además las conexiones ferroviaria y aérea de pasajeros entre Pekín y Pionyang, suspendidas durante seis años por el cierre fronterizo norcoreano aplicado durante la pandemia.

Xi defendió este lunes la continuidad de la alianza entre China y Corea del Norte e instó a ambos países a reforzar su coordinación frente al "hegemonismo" y la "política de fuerza", en un artículo publicado por el diario norcoreano Rodong Sinmu.

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China es el principal socio político y económico de Corea del Norte, con una frontera común de más de 1.400 kilómetros y un papel clave en el comercio y el suministro de alimentos y energía, aunque esos intercambios están condicionados por las sanciones internacionales derivadas del programa nuclear norcoreano.

El viaje también se produce después de la cumbre que Xi mantuvo en Pekín en mayo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras la cual la Casa Blanca aseguró que ambos habían confirmado una "meta compartida" de desnuclearizar Corea del Norte, una formulación que no apareció en la lectura china del encuentro.

La influyente hermana de Kim, Kim Yo-jong, afirmó este domingo que el estatus nuclear de Corea del Norte es "irreversible" y una "realidad innegable", y calificó de "información falsa" el anuncio estadounidense sobre esa supuesta meta compartida.

Xi y Kim se reunieron en Pekín en septiembre de 2025 durante el desfile militar por el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, una cita en la que el líder norcoreano apareció junto al mandatario chino y al presidente ruso, Vladímir Putin.