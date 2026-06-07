Zelenski dice que "no vamos a morir en silencio" antes reunirse con Starmer, Macron y Merz

Zelenski llegó vestido con su indumentaria negra habitual y se fotografió a la puerta del número 10 de Downing Street junto al primer ministro británico Keir Starmer. La fachada del edificio había sido engalanada con las banderas de los cuatro países participantes en la reunión.

Antes de su llegada, Zelenski concedió una entrevista a Sky News en la que, además de prometer que su país no se dejará "morir en silencio", dio a entender que el magnate ruso Roman Abramovich está haciendo de intermediario entre él y el presidente ruso Vladímir Putin.

Abramovich "vino a Kiev y dijo: (traigo) un mensaje directo para ti, y quiero recoger tus mensajes y llevarlos a Putin. Pero dijo que eso tenía que hacerse discretamente, sin ningún tipo de publicidad".

Zelenski precisó luego que el mensaje de Abramovich consistía en que Ucrania renuncie al Donbás, a lo que él respondió: "No nos iremos (del Donbás), no vamos a regalaros una victoria de ese modo".

Preguntado luego por la periodista si estaría dispuesto a congelar las líneas de combate donde ahora se encuentran para así lograr un alto el fuego, Zelenski respondió: "La idea no es sencillamente congelarlas, pero la forma más rápida (de avanzar) es congelarlas e ir hacia un arreglo diplomático".

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Tras esta entrevista, Zelenski tiene previsto reunirse durante unas dos horas con Starmer, el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz, sin que se conozca si la reunión concluirá con algún acuerdo concreto. EE