Al menos 4 policías muertos y 20 heridos mientras crece la tensión en Cachemira paquistaní

"Cuatro miembros de las agencias de la ley cayeron como mártires en el tiroteo, mientras que más de 20 policías y miembros del personal de seguridad sufrieron heridas", confirmó un portavoz anónimo de la Policía de la región en un comunicado este lunes.

El domingo, un grupo de simpatizantes del Comité de Acción Conjunta Awami (JAAC), un movimiento de protesta civil y político, abrió fuego y atacó un hospital militar en la zona, según un comunicado emitido ayer por la policía local.

Las tensiones estallaron tras la muerte de un comerciante, quien presuntamente recibió un disparo durante un altercado con las fuerzas del orden el viernes por la noche, según ha afirmado el JAAC. La muerte del civil aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Este suceso se produce después de que el gobierno de la región declarara el viernes al JAAC como una organización proscrita bajo las leyes antiterroristas, en la víspera de su protesta planeada para el 9 de junio.

Según una notificación del Ministerio del Interior emitida a última hora de la noche del viernes, el JAAC estaba "involucrado en terrorismo" y había actuado de manera "perjudicial para la paz y la seguridad" del Estado.

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Como respuesta a estos altercados, el gobierno local ha lanzado una fuerte ofensiva para recuperar el control. Hasta el momento, 72 personas vinculadas a la organización han sido detenidas por posesión de armas y material peligroso.

Como medida de precaución adicional, se ha cortado el acceso a internet y a los datos móviles en toda la región, y se ha pedido a los turistas que abandonen la zona o pospongan sus viajes.

El JAAC es un grupo que comenzó liderando protestas por el alto costo de la vida en la región, quejándose del precio de la electricidad o el trigo. Sin embargo, recientemente han ampliado sus exigencias hacia reformas políticas.

Su principal demanda actual es que se eliminen doce escaños del Parlamento regional que están reservados para los refugiados indios, ya que denuncian que los grandes partidos usan esos puestos a dedo para manipular la formación del gobierno.

El Tribunal Supremo de la región frenó este domingo sus intenciones, dictaminando que esos escaños están protegidos por la Constitución y no pueden ser eliminados.

La región de Jammu y Cachemira ha estado dividida entre Pakistán y la India desde la independencia de ambos países del Imperio británico en 1947. Ambas partes la reclaman en su totalidad, pero gobiernan parcialmente y han librado tres guerras por la región.