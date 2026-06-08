Al menos cuatro casos de gusano barrenador en EEUU mientras autoridades buscan contenerlo

Con estas detecciones, el total de casos reportados asciende a cuatro, lo que aumenta la preocupación en el sector ganadero ante el avance de esta especie, erradicada del país en la década de 1960.

Uno de los dos nuevos casos fue encontrado en un ternero en el condado de La Salle, al sur de Texas, y otro fue detectado en un perro en el oeste del Estado, en el condado de Andrews, según detalló el USDA en el comunicado.

Las autoridades ya abrieron una "investigación epidemiológica" sobre ambos casos, según indicó el USDA, y adelantaron que se cree que el perro había estado recientemente en México, antes de llegar a EE.UU.

"Mientras atendemos estas detecciones que requieren atención inmediata y continuamos analizando casos sospechosos, también estamos trabajando para erradicar por completo esta plaga”, afirmó Dudley Hoskins, subsecretario de Programas de Comercialización y Regulación del USDA, en el escrito.

Los primeros dos casos de esta plaga fueron detectados en Texas la semana pasada y, desde entonces, el gobierno estatal ha declarado un estado de emergencia para contener su propagación.

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La secretaria de Agricultura de EE.UU., Brooke Rollins, que viajó este lunes al estado para reunirse con las autoridades locales, indicó esta mañana a la cadena CNBC que la mosca del gusano barrenador no supone una amenaza para el abastecimiento de alimentos en el país.

"No es un virus ni una enfermedad, es solo una pequeña plaga (...) y puede ser tratada", señaló la secretaria. "Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para erradicarla, tal como lo hicimos una hace 50 años", añadió.

Por su parte, el comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller, criticó la respuesta del Gobierno a este parásito, asegurando que ha sido lenta pese a que líderes de la industria, como él, venían advirtiendo desde hace meses sobre la amenaza que representaba.

"En lugar de utilizar todas las herramientas disponibles, el USDA actuó con demasiada lentitud y se basó únicamente en una solución parcial que tarda años en implementarse por completo”, señaló en un comunicado.

Un brote a gran escalan del gusano barredor supondría una pérdida de "miles de millones de dólares" en la industria ganadera y aumentaría aún más los precios de la carne de res, que han subido en un 57% desde el 2020, según datos de la Reserva Federal de Dallas.

La cantidad de ganado en EE.UU. está en su nivel más bajo en décadas debido a una serie de factores, incluyendo las sequías, el aumento en los costos de mantenimiento y el parón a la importación de ganado de México, una medida que el USDA implementó el año pasado para evitar que el gusano barrenador llegara al país.

Texas alberga el mayor inventario de ganado vacuno de Estados Unidos, con más de doce millones de cabezas, y desempeña un papel clave en la producción nacional de carne de res.

El estado concentra una parte significativa de los ranchos y corrales de engorde del país por lo que cualquier amenaza sanitaria, que afecte a sus rebaños, puede tener repercusiones económicas para productores, exportadores y consumidores en todo el mercado estadounidense.