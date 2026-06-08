Al menos siete muertos en un ataque israelí contra el sur del Líbano

"El ataque del enemigo israelí durante la madrugada de hoy en el pueblo de Zefta, en el distrito de Nabatieh, causó siete muertos, incluidos un niño sirio y una mujer; así como ocho heridos", informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano.

Por otro lado, la oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en el Líbano denunció en su cuenta de X que un ataque israelí alcanzó las inmediaciones de un albergue para desplazados, que registró daños materiales y dejó heridos entre las familias presentes.

Según la organización, que difundió un vídeo donde se muestran daños considerables en la escuela en cuestión, los desplazados se vieron obligados a huir tras la acción y el inmueble está ahora "vacío".

La violencia continúa en marcha pese al alto el fuego en vigor desde finales de abril y a los ataques cruzados protagonizados desde anoche por Israel e Irán, que respondió con lanzamientos contra el territorio israelí a un bombardeo previo en los suburbios meridionales de Beirut.

Según la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), en lo que va de lunes Israel también ha bombardeado otras áreas del sur del país como Majdal Zoun, Mansouri, Kharayeb o la ciudad de Tiro, donde murieron al menos dos personas a bordo de un vehículo.