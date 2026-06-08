Alemania dice que anuncio de Irán de que cesarán los ataque puede ser un paso importante

"El anuncio de hoy de Irán de que los ataques han terminado puede ser un paso importante. Ahora tenemos que observar cómo de sólida es la base de ese anuncio", dijo en una comparecencia conjunta con la ministra de Exteriores australiana, Penny Wong, en Berlín.

Wadephul dijo además que el Gobierno alemán espera "que Irán ejerza influencia sobre Hizbulá para que esta organización terrorista no siga atacando al norte de Israel desde territorio libanés".

La situación de la guerra de Oriente Medio, y en especial la del estrecho de Ormuz, estuvo entre los temas de la conversaciones de Wadephul y Wrong.

Wadephul se mostró a favor de una solución diplomática y dijo que la primera condición para que ésta sea posible es que las partes muestres disposición a negociar y que por eso respaldaba los esfuerzos de EE. UU.

Por otra parte, el ministro alemán resaltó la importancia de su encuentro de hoy con Wrong en Berlín y dijo que los temas de seguridad hay que tratarlos con los aliados en todo el mundo, entre los que mencionó a Australia, Japón y Corea del Sur.

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El encuentro se realizó en el formado llamado 2+2, ya que en el mismo participaron no sólo los titulares de Exteriores sino también los ministros de Defensa de ambos países, Boris Pistorius y Richard Marles.