Algunas víctimas de abusos sexuales lamentan la visión "sesgada" que se lleva el papa

El papa se entrevistó hoy durante una hora en la Nunciatura Apostólica de Madrid con seis víctimas de abusos cometidos en el seno de la Iglesia en España, sin que el Vaticano diera más detalles de su identidad o de si formaban parte del proyecto Repara del Arzobispado de Madrid.

Fuera, frente a la Nunciatura, estaban dos miembros de la Asociación Infancia Robada, que no han sido recibidos: el presidente de la asociación nacional de esta organización, Juan Cuatrecasas, padre de una víctima, y el presidente en Madrid, José Luis Velasco, también víctima.

"Nosotros nos alegramos por las víctimas que hayan podido estar con el papa, pero creemos que no responde a la realidad y, por desgracia, vemos que la Iglesia en España sigue silenciando y revictimizando a sus víctimas y supervivientes", denunció Cuatrecasas.

Y denunció: "El mayor enemigo de la verdad no es la mentira, es el silencio, y en ese silencio de las víctimas se han estado amparando para encubrir, para ser en muchos casos cómplices y para, desde luego revictimizarnos".

Además, José Luis Velasco, víctima de pederastia, criticó que el papa haya escuchado "una visión absolutamente sesgada de la realidad".

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En cambio, la asociación Infancia Robada mostró su satisfacción respecto a cómo está funcionando el nuevo sistema de reconocimiento de abusos, acordado por el Gobierno, la propia Iglesia y el Defensor de Pueblo.

"Está siendo un proceso limpio, transparente, muy respetuoso con las víctimas", ha explicado Cuatrecasas.