Amazon prepara una serie de acción real de la animación ochentera 'Jem and the Holograms'

El proyecto fue adquirido en 2025 por el estudio a Hasbro Entertainment y será producida por Kilter Films, el estudio de Lisa Joy y Jonathan Nolan, también responsable de la serie 'Fallout'.

La serie ha sido descrita como un tecno-suspenso de acción real de alto nivel.

'Jem and the Holograms' fue creada por Christy Marx y debutó en 1985 y seguía la historia de Jerrica Benton, la dueña de una discográfica cuyo alter ego, Jem, era la vocalista de un grupo de rock.

La serie incluía videoclips y canciones originales, entre ellas el popular tema 'Truly Outrageous', y el reparto de voces incluía a Samantha Newark, Britta Phillips, Patricia Alice Albrecht, Kath Soucie, entre otras.

Su popularidad fue tal, que aun cuando terminó en 1988 se convirtió en una de las series infantiles más vistas de la década de 1990. Además, seguidores del programa crearon una convención organizada llamada JemCon, que actualmente celebra su vigésimo aniversario.

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La serie animada había sido adaptada a acción real para una película dirigida por John M. Chu ('Wicked') en 2015. La cinta fue protagonizada por Aubrey Pebbles, pero el resultado no tuvo el éxito esperado al recaudar menos dinero en taquilla que lo que costó la producción.